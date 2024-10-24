Багатодітна сім’я. Фото: LexInform

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо він є батьком трьох чи більше неповнолітніх дітей. Якщо ж одна чи кілька дітей не є його рідними, а він лише виховує їх, відстрочка не надається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітна сім’я — коли відстрочка не працює

Чинне українське законодавство визначає, що багатодітний батько — той, хто має трьох чи більше неповнолітніх (до 18 років) дітей, має право на відстрочку від мобілізації.

Але це стосується лише тих чоловіків, які виховують власних дітей, а не, скажімо, дітей дружини від першого шлюбу, не всиновлених ним.

Чому посвідчення багатодітної сім’ї не має значення

Навіть посвідчення "Багатодітна сім’я" не є аргументом для територіального центру комплектування під час розгляду заяви про відстрочку.

"Посвідчення багатодітної сім'ї вказує на факт виховання, що не є тотожним утриманню", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми писали раніше про три причини, коли багатодітні батьки втрачають право на відстрочку.

Також ми повідомляли про те, як довести в ТЦК факт утримання трьох чи більше неповнолітніх дітей.