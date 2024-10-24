Многодетная семья – мобилизация многодетного отца

Многодетная семья. Фото: LexInform

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если он является отцом трех или более несовершеннолетних детей. Если один или несколько детей не являются его родными, а он только воспитывает их, отсрочка не предоставляется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Действующее украинское законодательство определяет, что многодетный отец — имеющий троих или более несовершеннолетних (до 18 лет) детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Но это касается только тех мужчин, которые воспитывают своих детей, а не, скажем, детей жены от первого брака, не усыновленных им.

Почему удостоверение многодетной семьи не имеет значения

Даже удостоверение "Многодетная семья" не является аргументом для территориального центра комплектования при рассмотрении заявления об отсрочке.

"Удостоверение многодетной семьи указывает на факт воспитания, что не тождественно содержанию", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы писали ранее о трех причинах, когда многодетные родители теряют право на отсрочку.

Также мы сообщали о том, как доказать в ТЦК факт содержания трех или более несовершеннолетних детей.