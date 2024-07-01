Причини скасування бронювання, що говорить постанова КМУ

Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: "Новини.Pro"

Бронювання чи відстрочка від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №76 від 27 лютого 2023 року.

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Бронювання (відстрочка) від мобілізації може бути скасоване з низки різноманітних причин.

Зокрема, таке трапляється, коли інвалідність не підтверджена комісією МСЕК чи непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена ВЛК.

Також, коли людина отримує відстрочку від мобілізації з сімейних причин, це бронювання анулюється у наступних випадках:

досягнення віку 18 років одного з трьох дітей на утриманні чоловіка;

зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки, матері);

зникнення необхідності піклування за хворою дитиною чи дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи;

зникнення необхідності опіки за хворим чоловіком чи батьками чоловіка, призначеної раніше після укладання МСЕК;

зникнення необхідності піклування за недієздатною особою.

Робота та депутатство

Крім того, бронювання скасовується після того, як особа, яка мала відстрочку, закінчує навчання у виші, звільняється з відповідної роботи чи втрачає статус народного депутата.

На підприємствах, які виконували роботи чи надавали послуги для забезпечення потреб ЗСУ, а також різноманітні мобілізаційні завдання — підстава для бронювання зникає після завершення цих робіт.

А ще бронювання скасовується тоді, коли в Україні ліквідовують орган влади чи підприємство, установа та організація, які, власне кажучи, надавали бронювання.

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.