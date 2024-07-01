Причины отмены бронирования, что говорит постановление КМУ

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: "Новини.Pro"

Бронирование или отсрочка от мобилизации могут быть отменены по ряду причин. Человек может потерять работу, которая предоставляла ему отсрочку, у него могут вырасти несовершеннолетние дети или он может быть лишен статуса народного депутата.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №76 от 27 февраля 2023 года.

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Бронирование (отсрочка) от мобилизации может быть отменено по различным причинам.

В частности, это случается, когда инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК или непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВВК.

Также когда человек получает отсрочку от мобилизации по семейным причинам, это бронирование аннулируется в следующих случаях:

достижение возраста 18 лет одним из трех детей на иждивении мужчины;

исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери);

исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

исчезновение необходимости опеки за больным мужчиной или родителями мужчины, назначенной ранее после заключения МСЭК;

исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом.

Работа и депутатство

Кроме того, бронирование отменяется после того, как лицо, которое имело отсрочку, заканчивает обучение в вузе, увольняется с соответствующей работы или теряет статус народного депутата.

На предприятиях, которые выполняли работы или предоставляли услуги для обеспечения потребностей ВСУ, а также различные мобилизационные задачи — основание для бронирования исчезает после завершения этих работ.

А еще бронирование отменяется тогда, когда в Украине ликвидируют орган власти или предприятие, учреждение и организация, которые по существу предоставляли бронирование.

Напомним, адвокат Юрий Айвазян предупредил, что военнообязанные, имеющие бронирование от мобилизации, все же могут получить повестку от ТЦК. Это может произойти даже на следующий день по истечении срока отсрочки, если гражданин не оформит ее продление.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.