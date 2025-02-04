Відстрочка для багатодітних - коли утримання нерідної дитини дає право на відстрочку

Багатодітний батько. Фото: Pixabay

Згідно із законодавством, відстрочка від мобілізації надається громадянам, на утриманні у яких перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей. Причому у деяких випадках ці діти можуть бути йому нерідними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для багатодітних

Право на відстрочку мають, серед інших категорій, і багатодітні чоловіки.

Це означає, що на утриманні такого чоловіка має перебувати три чи більше неповнолітні дитини.

При цьому закон дозволяє, щоб ці діти необов’язково були рідними для цього чоловіка.

Чужа дитина і відстрочка

Так, до юристів звернувся громадянин, який розповів, що він виховує трьох дітей, одна із яких — дитина дружини від першого шлюбу, батько якої (дитини) був позбавлений батьківських прав.

Чоловік поцікавився, чи має він у такій ситуації право на відстрочку від мобілізації.

"Так, ви можете оформити відстрочку", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян, наголосивши, що у чоловіка на утриманні перебуває три дитини, нехай і одна з них не є йому рідною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку угоду ТЦК вимагає для відстрочки від чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів.

Додамо, ми повідомляли, чи можуть багатодітні батьки продовжити відстрочку від мобілізації онлайн.