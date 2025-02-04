Отсрочка для многодетных - когда содержание неродного ребенка дает право на отсрочку

Многодетный отец. Фото: Pixabay

Согласно законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, на иждивении у которых находится трое или более несовершеннолетних детей. Причем в некоторых случаях эти дети могут быть ему не родными.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетных

Право на отсрочку имеют, среди прочих категорий, и многодетные мужчины.

Это означает, что на иждивении такого мужчины должно находиться три или более несовершеннолетних ребенка.

При этом закон позволяет, чтобы эти дети необязательно были родными для этого мужчины.

Чужой ребенок и отсрочка

Так, к юристам обратился гражданин, который рассказал, что он воспитывает троих детей, один из которых — ребенок жены от первого брака, отец которого (ребенка) был лишен родительских прав.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он в такой ситуации право на отсрочку от мобилизации.

"Да, вы можете оформить отсрочку", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, отметив, что у мужчины на иждивении находится три ребенка, пусть и один из них не является ему родным.

Напомним, мы ранее писали о том, какое соглашение ТЦК требует для отсрочки от мужчин, которые имеют детей от разных браков.

Добавим, мы сообщали, могут ли многодетные родители продлить отсрочку от мобилизации онлайн.