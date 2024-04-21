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Коли і як запрацює електронний кабінет призовника — деталі

21 квітня 2024 14:10
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Коли і як запрацює електронний кабінет призовника — деталі
Українські призовники. Фото: Генштаб ЗСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Влітку в Україні планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного. Зареєструватись у ньому буде правом, а не обов’язком.

Про це повідомляється у матеріалі РБК-Україна у неділю, 21 квітня.

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Як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного

У Міністерстві оборони пояснили, що такий e-кабінет створять для кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він ним користуватися. Реєстрація у ньому буде добровільною і ні до чого не зобов'язує. Принаймні, найближчим часом.

Сервіс покликаний спростити актуалізацію своїх даних без відвідування ТЦК та СП чи ЦНАП куди, всі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають з'явитися протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Після цього військкомати використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони. У кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити, чи є присутні ваші дані у реєстрі. Таким чином військовозобов’язаний зможе побачити, що про нього знає держава, яка інформація наявна в реєстрі "Оберіг".

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в електронному кабінеті можна буде підтвердити бронювання.

Запустити механізм надсилання повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного була однією з опцій, яка пропонувалася в новому законопроекті про мобілізацію ще до його прийняття. Але вона не знайшла підтримки серед нардепів, тому її відхилили і в електронні кабінети повістки надсилати не будуть.

Нагадаємо, що вже цього літа військовозобов'язані зможуть вносити свої дані до електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК. Зараз поки що ця послуга буде за бажанням і не є обов'язковою.

Також ми писали, про оновлення списку в законі про мобілізацію і поважні причини неявки в ТЦК.

Міноборони
Україна
військовий призов
мобілізація
Міністерство оборони

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