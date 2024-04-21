Когда и как заработает электронный кабинет призывника

Украинские призывники. Фото: Генштаб ВСУ

Летом в Украине планируется запустить электронный кабинет военнообязанного. Зарегистрироваться в нем будет правом, а не обязанностью.

Об этом сообщается в материале РБК-Украина в воскресенье, 21 апреля.

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В Министерстве обороны объяснили, что такой e-кабинет будет создан для каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он им пользоваться. Регистрация в нем будет добровольной и ни к чему не обязывает. По крайней мере, в ближайшее время.

Сервис призван упростить актуализацию своих данных без посещения ТЦК и СП или ЦНАП куда все призывники, военнообязанные и резервисты должны появиться в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации. После этого военкоматы будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

Электронный кабинет военнообязанного будет работать как отдельный сервис, не связанный с сайтом Министерства обороны. В кабинет можно будет зайти с любого устройства и подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить, присутствуют ли ваши данные в реестре. Таким образом, военнообязанный сможет увидеть, что о нем знает государство, какая информация имеется в реестре "Оберіг".

Ожидается, что авторизация в е-кабинете будет происходить через BankID или Дію.Підпис. База данных будет подтягивать в е-кабинет ФИО, место прописки, дату рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании и т.д.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в электронном кабинете в частности можно будет подтвердить бронирование.

Запустить механизм передачи повесток через электронный кабинет военнообязанного была одной из опций, которая предлагалась в новом законопроекте о мобилизации еще до его принятия. Но она не нашла поддержки среди народных депутатов, поэтому ее отклонили и в электронные кабинеты повестки присылать не будут.

Напомним, что уже этим летом военнообязанные смогут вносить свои данные в электронный кабинет, не посещая ТЦК. Сейчас пока эта услуга будет по желанию и не обязательна.

Также мы писали об обновлении списка в законе о мобилизации и уважительных причинах неявки в ТЦК.