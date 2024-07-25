Відстрочка від мобілізації - хвороба батьків - чи є це підставою

Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК

Під час воєнного стану відстрочка від мобілізації може бути надана військовозобов’язаному, у якого хворіють батьки. Але для цього потрібно отримати висновок ЛКК форми 080-4, який засвідчить потребу хворих батьків у постійному догляді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка через хворобу батьків

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період з різних причин.

Однією із причин, які надають таке право, може бути хвороба близьких людей, зокрема, батьків.

Важливий документ, який потрібен для відстрочки

Але, підкреслив Юрій Айвазян, для цього самого факту хвороби — навіть онкологічного захворювання — недостатньо.

Хворі родичі військовозобов’язаного мають отримати висновок ЛКК форми 080-4 про потребу у постійному догляді. Тільки після цього громадянин може оформлювати відстрочку від призову.

Нагадаємо, юристи зазначили, що відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності. Але якщо в родині є інші — невійськовозобов'язані особи — які також повинні опікуватися батьками, відстрочку не дають.

Додамо, після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК та СП, але неявку можуть виправдати, якщо людина не прийшла до військкомату через стихійне лихо, стан здоров'я, військові дії або смерть близького родича.