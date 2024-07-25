Отсрочка от мобилизации - болезнь родителей - является ли это основанием

Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК

Во время военного положения отсрочка от мобилизации может быть предоставлена военнообязанному, у которого болеют родители. Но для этого нужно получить вывод ЛКК формы 080-4, который свидетельствует о необходимости больных родителей в постоянном уходе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка по болезни родителей

Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период по разным причинам.

Одной из причин, предоставляющих такое право, может быть болезнь близких людей, в частности родителей.

Важный документ, необходимый для отсрочки

Но, подчеркнул Юрий Айвазян, для этого же факта болезни — даже онкологического заболевания — недостаточно.

Больные родственники военнообязанного должны получить заключение ЛКК формы 080-4 о необходимости постоянного ухода. Только после этого гражданин может оформлять отсрочку от призыва.

Напомним, юристы отметили, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности. Но если в семье есть другие — невоеннообязанные лица — которые также должны заботиться о родителях, отсрочку не дают.

Добавим, после получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП, но неявку могут оправдать, если человек не пришел в военкомат из-за стихийного бедствия, состояния здоровья, военных действий или смерти близкого родственника.