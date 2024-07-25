Отсрочка от мобилизации - болезнь родителей - является ли это основанием

Когда болезнь родителей даст вам право на отсрочку — объяснение экспертов
Во время военного положения отсрочка от мобилизации может быть предоставлена военнообязанному, у которого болеют родители. Но для этого нужно получить вывод ЛКК формы 080-4, который свидетельствует о необходимости больных родителей в постоянном уходе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка по болезни родителей
Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период по разным причинам.
Одной из причин, предоставляющих такое право, может быть болезнь близких людей, в частности родителей.
Важный документ, необходимый для отсрочки
Но, подчеркнул Юрий Айвазян, для этого же факта болезни — даже онкологического заболевания — недостаточно.
Больные родственники военнообязанного должны получить заключение ЛКК формы 080-4 о необходимости постоянного ухода. Только после этого гражданин может оформлять отсрочку от призыва.
Напомним, юристы отметили, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности. Но если в семье есть другие — невоеннообязанные лица — которые также должны заботиться о родителях, отсрочку не дают.
Добавим, после получения повестки военнообязанный должен явиться в указанное время в ТЦК и СП, но неявку могут оправдать, если человек не пришел в военкомат из-за стихийного бедствия, состояния здоровья, военных действий или смерти близкого родственника.
Читайте Новини.LIVE!