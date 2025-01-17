Мобілізація в Україні 2025 — які хвороби печінки звільняють від служби в армії

Чоловік з хворобою печінки у лікаря. Фото: shutterstock.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Перед мобілізацією кожна особа повинна обов'язково пройти військово-лікарську комісію. За наявності певних хвороб ВЛК може визнати громадянина непридатним до військової служби.

З якими хворобами печінки не мобілізують до лав ЗСУ, пояснюємо далі у матеріалі.

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Так, регламентує роботу військово-лікарської комісії та визначає перелік хвороб (Розклад хвороб), з якими не призивають на військову службу, наказ Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України". У квітні 2024 року були внесені зміни до Положення наказом № 262.

Тож, відповідно до українського законодавства (ст. 54 Розкладу хвороб), непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються чоловіки, що страждають на:

цироз печінки (клас "А", "В", "С" за Чайльдом-Пью);

хронічні гепатити (крім вірусних), що мають тяжкий перебіг, важко лікуються або не піддаються лікуванню, зберігаються стійкі (понад 3 місяців та значно виражені порушення функцій печінки;

хронічні рецидивуючі панкреатити з тяжким перебігом (значною токсемією, розвитком панкреонекрозу, механічною жовтяницею), що потребують хірургічного лікування, зі значним порушенням функції підшлункової залози, занепадом харчування, значною втратою ваги (ІМТ менше 19), інсулінзалежним панкреатогенним цукровим діабетом;

стан після резекції долі печінки (гемігепатектомії);

наслідки резекції підшлункової залози, накладання біліодигестивних анастомозів, ускладнення після хірургічного лікування (жовчні, панкреатичні нориці).

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Лише особи, які мають значні порушення функції, можуть бути визнані непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

У випадках, коли порушення помірні, особа визнається придатною до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах. Якщо ж порушення незначні, військовозобов'язаного визнають придатним.

Важливо: рішення щодо придатності приймає виключно ВЛК на підставі висновків лікарів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров'я.

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