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Коли хвороби печінки звільняють від мобілізації до ЗСУ

17 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — які хвороби печінки звільняють від служби в армії
Чоловік з хворобою печінки у лікаря. Фото: shutterstock.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Перед мобілізацією кожна особа повинна обов'язково пройти військово-лікарську комісію. За наявності певних хвороб ВЛК може визнати громадянина непридатним до військової служби.

З якими хворобами печінки не мобілізують до лав ЗСУ, пояснюємо далі у матеріалі. 

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Так, регламентує роботу військово-лікарської комісії та визначає перелік хвороб (Розклад хвороб), з якими не призивають на військову службу, наказ Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України". У квітні 2024 року були внесені зміни до Положення наказом № 262

Тож, відповідно до українського законодавства (ст. 54 Розкладу хвороб), непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються чоловіки, що страждають на: 

  • цироз печінки (клас "А", "В", "С" за Чайльдом-Пью);
  • хронічні гепатити (крім вірусних), що мають тяжкий перебіг, важко лікуються або не піддаються лікуванню, зберігаються стійкі (понад 3 місяців та значно виражені порушення функцій печінки;
  • хронічні рецидивуючі панкреатити з тяжким перебігом (значною токсемією, розвитком панкреонекрозу, механічною жовтяницею), що потребують хірургічного лікування, зі значним порушенням функції підшлункової залози, занепадом харчування, значною втратою ваги (ІМТ менше 19), інсулінзалежним панкреатогенним цукровим діабетом;
  • стан після резекції долі печінки (гемігепатектомії);
  • наслідки резекції підшлункової залози, накладання біліодигестивних анастомозів, ускладнення після хірургічного лікування (жовчні, панкреатичні нориці).

 

Коли військовозобов'язаний чоловік в Україні може бути звільнений від мобілізації через хворобу печінки
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Лише особи, які мають значні порушення функції, можуть бути визнані непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. 

У випадках, коли порушення помірні, особа визнається придатною до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних та медичних підрозділах. Якщо ж порушення незначні, військовозобов'язаного визнають придатним. 

Важливо: рішення щодо придатності приймає виключно ВЛК на підставі висновків лікарів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров'я.

Раніше ми писали, які хвороби системи травлення звільняють чоловіка від призову на військову службу. 

Нагадаємо, ми повідомляли, з якими захворюваннями ендокринної системи не мобілізують до війська. 

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіка, який хворіє на анемію

здоров'я хвороба мобілізація печінка ВЛК військовозобов'язані

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01:30 Низка хвороб тепер не привід для непридатності, — адвокат

00:59 РФ атакувала Київську область — поранено дитину, виникла пожежа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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