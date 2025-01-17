Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ arrow

Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

17 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — какие болезни печени освобождают от службы в армии
Мужчина с болезнью печени у врача. Фото: shutterstock.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Перед мобилизацией каждый человек должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию. При наличии определенных болезней ВВК может признать гражданина непригодным к военной службе.

С какими болезнями печени не мобилизуют в ряды ВСУ, объясняем далее в материале.

Читайте также:

Так, регламентирует работу военно-врачебной комиссии и определяет перечень болезней (Расписание болезней), с которыми не призывают на военную службу, приказ Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В апреле 2024 года были внесены изменения в Положение приказом № 262.

Так что, согласно украинскому законодательству (ст. 54 Расписания болезней), непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются мужчины, страдающие: 

  • циррозом печени (класс "А", "В", "С" по Чайльду-Пью);
  • хроническими гепатитами (кроме вирусных), имеющие тяжелое течение, трудно лечащиеся или не поддающиеся лечению, сохраняющиеся стойкие (более 3 месяцев) и значительно выраженные нарушения функций печени;
  • хронические рецидивирующие панкреатиты с тяжелым течением (значительной токсемией, развитием панкреонекроза, механической желтухой), требующие хирургического лечения, со значительным нарушением функции поджелудочной железы, упадком аппетита, значительной потерей веса (ИМТ менее 19), инсулинзависимым панкреатогенным сахарным диабетом;
  • состояние после резекции доли печени (гемигепатэктомии);
  • последствия резекции поджелудочной железы, наложения билиодигестивных анастомозов, осложнения после хирургического лечения (желчные, панкреатические свищи).

 

Когда военнообязанный мужчина в Украине может быть освобожден от мобилизации из-за болезни печени
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Только лица, которые имеют значительные нарушения функции, могут быть признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета. 

В случаях, когда нарушения умеренные, лицо признается годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях. Если же нарушения незначительные, военнообязанного признают пригодным.

Важно: решение о пригодности принимает исключительно ВВК на основании заключений врачей, которые оценивают степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Ранее мы писали, какие болезни пищеварительной системы освобождают мужчину от призыва на военную службу.

Напомним, мы сообщали, с какими заболеваниями эндокринной системы не мобилизуют в армию.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчину, который болеет анемией.

здоровье болезнь мобилизация печень ВВК военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

01:32 Житель Одесской области информировал о блокпостах — что решил суд

01:30 Ряд болезней теперь не повод для непригодности, — адвокат

00:59 РФ атаковала Киевскую область — ранен ребенок, возник пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:55 Экс-командир "Азова" отреагировал на сборы резервистов в РФ

00:30 Как долго комиссия ТЦК принимает решение об отсрочке

00:21 Байден в своей речи в Пентагоне упомянул войну в Украине

00:05 В Брюсселе прошло внеочередное заседание Совета Украина — НАТО

16 января 2025

23:52 В Виннице авто сбило двух девушек на пешеходном переходе — видео

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

01:32 Житель Одесской области информировал о блокпостах — что решил суд

01:30 Ряд болезней теперь не повод для непригодности, — адвокат

00:59 РФ атаковала Киевскую область — ранен ребенок, возник пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:55 Экс-командир "Азова" отреагировал на сборы резервистов в РФ

00:30 Как долго комиссия ТЦК принимает решение об отсрочке

00:21 Байден в своей речи в Пентагоне упомянул войну в Украине

00:05 В Брюсселе прошло внеочередное заседание Совета Украина — НАТО

16 января 2025

23:52 В Виннице авто сбило двух девушек на пешеходном переходе — видео

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно