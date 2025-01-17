Мобилизация в Украине 2025 — какие болезни печени освобождают от службы в армии

Мужчина с болезнью печени у врача. Фото: shutterstock.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Перед мобилизацией каждый человек должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию. При наличии определенных болезней ВВК может признать гражданина непригодным к военной службе.

С какими болезнями печени не мобилизуют в ряды ВСУ, объясняем далее в материале.

Читайте также:

Так, регламентирует работу военно-врачебной комиссии и определяет перечень болезней (Расписание болезней), с которыми не призывают на военную службу, приказ Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В апреле 2024 года были внесены изменения в Положение приказом № 262.

Так что, согласно украинскому законодательству (ст. 54 Расписания болезней), непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются мужчины, страдающие:

циррозом печени (класс "А", "В", "С" по Чайльду-Пью);

хроническими гепатитами (кроме вирусных), имеющие тяжелое течение, трудно лечащиеся или не поддающиеся лечению, сохраняющиеся стойкие (более 3 месяцев) и значительно выраженные нарушения функций печени;

хронические рецидивирующие панкреатиты с тяжелым течением (значительной токсемией, развитием панкреонекроза, механической желтухой), требующие хирургического лечения, со значительным нарушением функции поджелудочной железы, упадком аппетита, значительной потерей веса (ИМТ менее 19), инсулинзависимым панкреатогенным сахарным диабетом;

состояние после резекции доли печени (гемигепатэктомии);

последствия резекции поджелудочной железы, наложения билиодигестивных анастомозов, осложнения после хирургического лечения (желчные, панкреатические свищи).

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Только лица, которые имеют значительные нарушения функции, могут быть признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

В случаях, когда нарушения умеренные, лицо признается годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях. Если же нарушения незначительные, военнообязанного признают пригодным.

Важно: решение о пригодности принимает исключительно ВВК на основании заключений врачей, которые оценивают степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Ранее мы писали, какие болезни пищеварительной системы освобождают мужчину от призыва на военную службу.

Напомним, мы сообщали, с какими заболеваниями эндокринной системы не мобилизуют в армию.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчину, который болеет анемией.