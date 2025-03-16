Відстрочка від мобілізації за хворобою — правила для хворого гемофілією

Коли хворого на гемофілію не можуть мобілізувати
Військовозобов’язаний громадянин, який хворіє на гемофілію, може отримати відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно довести, що ця хвороба є швидко прогресуючою і серйозно порушує функції організму.
Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.
Чи може гемофілія бути причиною відстрочки від призову
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть мобілізувати особу, яка хворіє на гемофілію.
Юристка Неля Романенко наголосила, що, по-перше, гемофілія відноситься до геморогічних станів за міжнародною класифікацією хвороб.
По-друге, підкреслила правниця, "зазначена хвороба підпадає під статтю 12 Положення про ВЛК".
Тож особі, яка хворіє на гемофілію, можуть надати відстрочку від мобілізації, але, зазначила Неля Романенко, у цій ситуації є нюанс.
Як довести серйозність хвороби і право на відстрочку
"За зазначеною хворобою непридатним може бути військовозобов'язаний, у якого ця хвороба швидко прогресує зі значними порушеннями функцій", — пояснила Романенко.
Вона додала, що для того, аби отримати достовірні дані про стан здоров’я такого пацієнта, потрібно пройти лабораторні дослідження та клініко-інструментальні дослідження причин кровоточивості та особливостей перебігу геморагічного синдрому.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими інфекційними хворобами військовозобов’язаного громадянина не можуть мобілізувати.
Додамо, ми повідомляли про те, які доброякісні новоутворення звільняють від призову.
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