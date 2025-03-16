Відстрочка від мобілізації за хворобою — правила для хворого гемофілією

Лабораторний аналіз крові хворого на гемофілію. Фото: "Факти. Здоров’я"

Військовозобов’язаний громадянин, який хворіє на гемофілію, може отримати відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно довести, що ця хвороба є швидко прогресуючою і серйозно порушує функції організму.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть мобілізувати особу, яка хворіє на гемофілію.

Юристка Неля Романенко наголосила, що, по-перше, гемофілія відноситься до геморогічних станів за міжнародною класифікацією хвороб.

По-друге, підкреслила правниця, "зазначена хвороба підпадає під статтю 12 Положення про ВЛК".

Тож особі, яка хворіє на гемофілію, можуть надати відстрочку від мобілізації, але, зазначила Неля Романенко, у цій ситуації є нюанс.

Як довести серйозність хвороби і право на відстрочку

"За зазначеною хворобою непридатним може бути військовозобов'язаний, у якого ця хвороба швидко прогресує зі значними порушеннями функцій", — пояснила Романенко.

Вона додала, що для того, аби отримати достовірні дані про стан здоров’я такого пацієнта, потрібно пройти лабораторні дослідження та клініко-інструментальні дослідження причин кровоточивості та особливостей перебігу геморагічного синдрому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими інфекційними хворобами військовозобов’язаного громадянина не можуть мобілізувати.

Додамо, ми повідомляли про те, які доброякісні новоутворення звільняють від призову.