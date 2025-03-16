Отсрочка от мобилизации по болезни — правила для больного гемофилией

Лабораторный анализ крови больного гемофилией. Фото: "Факти. Здоров'я"

Военнообязанный гражданин, который болеет гемофилией, может получить отсрочку от мобилизации. Но для этого нужно доказать, что эта болезнь является быстро прогрессирующей и серьезно нарушает функции организма.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли мобилизовать лицо, которое болеет гемофилией.

Юрист Неля Романенко отметила, что, во-первых, гемофилия относится к геморрогическим состояниям по международной классификации болезней.

Во-вторых, подчеркнула юрист, "указанная болезнь подпадает под статью 12 Положения о ВВК".

Поэтому лицу, болеющему гемофилией, могут предоставить отсрочку от мобилизации, но, отметила Неля Романенко, в этой ситуации есть нюанс.

Как доказать серьезность болезни и право на отсрочку

"По указанной болезни непригодным может быть военнообязанный, у которого данная болезнь быстро прогрессирующая со значительными нарушениями функций", — пояснила Романенко.

Она добавила, что для того, чтобы получить достоверные данные о состоянии здоровья такого пациента, нужно пройти лабораторные исследования и клинико-инструментальные исследования причин кровоточивости и особенностей течения геморрагического синдрома.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими инфекционными болезнями военнообязанного гражданина не могут мобилизовать.

Добавим, мы сообщали о том, какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва.