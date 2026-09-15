Демобілізація не для всіх: від чого залежить звільнення

Військовий йде під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні немає правила, за яким мобілізований військовослужбовець отримує право на звільнення після певної кількості років служби. Для мобілізованих ключовим залишається рішення про демобілізацію, а для контрактників діють умови контракту та інші передбачені законом підстави.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Допис ТЦК та СП. Фото: скриншот з facebook

Коли зможуть звільнитися мобілізовані

У ТЦК пояснили, що для мобілізованих військовослужбовців наперед визначеного строку служби немає. Вони продовжують служити до оголошення демобілізації або появи іншої законної підстави для звільнення. Якщо Президент України ухвалить рішення про проведення демобілізації, порядок та строки звільнення військових визначатимуться саме цим рішенням.

"Зараз немає універсального правила "відслужив N років — можеш звільнитися". Для мобілізованих ключовим є рішення про демобілізацію", — написали у Житомирському обласному ТЦК та СП.

Тому зараз неможливо сказати, скільки саме потрібно прослужити мобілізованому, щоб отримати право на звільнення лише через тривалість служби.

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Окремий порядок передбачений для військовослужбовців, які уклали нові мотиваційні контракти. Після оголошення демобілізації вони також матимуть можливість звільнитися, якщо не захочуть продовжувати службу. У ТЦК наголосили, що в такому разі військовому не доведеться чекати закінчення строку нового контракту.

"Оголошення демобілізації не означає, що потрібно чекати завершення строку нового контракту. Для військовослужбовців за новими контрактами закон передбачає право на звільнення у зв’язку з демобілізацією", — йдеться у повідомленні.

Водночас наперед визначити, хто звільнятиметься першим — мобілізовані чи контрактники — наразі неможливо. Це залежатиме від майбутнього рішення про демобілізацію, у якому мають визначити строки та категорії військовослужбовців.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні готують реформу системи служби у Силах оборони. Вона передбачає нові контракти, за якими військові знатимуть тривалість служби, майбутній підрозділ, посаду та рівень грошового забезпечення.

Також Новини.LIVE інформували, що уряд розпочав перший етап зміни системи військової служби. Серед запланованих нововведень — нові контракти, гарантовані відстрочки після завершення служби та спрощення переведення військових між підрозділами.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що в урядовій програмі передбачили оновлення системи мобілізації та виплат військовослужбовцям. Зміни мають стосуватися й розвитку нових підрозділів Національної гвардії.