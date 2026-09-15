Демобилизация не для всех: от чего зависит увольнение

Военный идет под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине нет правила, согласно которому мобилизованный военнослужащий получает право на увольнение после определенного количества лет службы. Для мобилизованных ключевым остается решение о демобилизации, а для контрактников действуют условия контракта и другие предусмотренные законом основания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

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Сообщение ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Когда смогут уволиться мобилизованные

В ТЦК пояснили, что для мобилизованных военнослужащих заранее определенного срока службы нет. Они продолжают служить до объявления демобилизации или появления другого законного основания для увольнения. Если Президент Украины примет решение о проведении демобилизации, порядок и сроки увольнения военных будут определяться именно этим решением.

"Сейчас нет универсального правила "отслужил N лет — можешь уволиться". Для мобилизованных ключевым является решение о демобилизации", — написали в Житомирском областном ТЦК и СП.

Поэтому сейчас невозможно сказать, сколько именно нужно прослужить мобилизованному, чтобы получить право на увольнение исключительно на основании продолжительности службы.

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Что будет с военнослужащими по новым контрактам

Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих, заключивших новые мотивационные контракты. После объявления демобилизации они также смогут уволиться, если не захотят продолжать службу. В ТЦК подчеркнули, что в таком случае военнослужащему не придется дожидаться истечения срока нового контракта.

"Объявление о демобилизации не означает, что нужно ждать окончания срока нового контракта. Для военнослужащих по новым контрактам закон предусматривает право на увольнение в связи с демобилизацией", — говорится в сообщении.

В то же время заранее определить, кто будет увольняться первым — мобилизованные или контрактники — пока невозможно. Это будет зависеть от будущего решения о демобилизации, в котором должны быть определены сроки и категории военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине готовят реформу системы службы в Силах обороны. Она предусматривает новые контракты, по которым военные будут знать продолжительность службы, будущее подразделение, должность и уровень денежного обеспечения.

Также Новини.LIVE сообщали, что правительство приступило к первому этапу реформирования системы военной службы. Среди запланированных нововведений — новые контракты, гарантированные отсрочки после завершения службы и упрощение перевода военных между подразделениями.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в правительственной программе предусмотрено обновление системы мобилизации и выплат военнослужащим. Изменения должны коснуться и развития новых подразделений Национальной гвардии.