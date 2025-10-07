Відео
Україна
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Коли мобілізований має сам шукати підрозділ — відповідь юриста

Коли мобілізований має сам шукати підрозділ — відповідь юриста

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 04:30
Юрист сказав, коли мобілізований повинен сам шукати собі підрозділ
Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується мобілізація і в процесі служби бувають ситуації, коли військові не можуть через стан здоров'я продовжувати виконувати завдання у бойових підрозділах. В такому випадку вони проходять ВЛК, і якщо їх визнають з обмеженою придатністю, таким військовослужбовцям потрібно самостійно знайти підрозділ, щоб перевестись у тил.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Коли і як самостійно шукати підрозділ

На порталі один з громадян звернувся до юриста, зазначивши, що він був мобілізований до Десантно-штурмових військ (ДШВ). Однак під час проходження БВП, в нього погіршився стан здоров'я. Тому чоловік подав рапорт на проходження ВЛК та спитав, що буде, якщо його визнають придатним виключно до обмеженої військової служби.

"Вас не повинні залишити в ДШВ", — відповів юрист.

Водночас Владислав Дерій зазначив, що подальші кроки залежать безпосередньо від мобілізованої особи. Мова йде про переведення у тил.

"Якщо Ви отримаєте висновок ВЛК про придатність до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення чи охорони — Вам потрібно буде знайти військову частину, яка готова прийняти Вас на службу, та отримати від неї рекомендаційний лист", — пояснив юрист.

Таким чином, якщо після проходження ВЛК людині встановили обмежену придатністю, держава не шукає подальше місце служби такої особи. Фактично, військовий самостійно має займатися пошуком.

Дерій додав, що така практика є поширеною, тож мобілізованим треба завчасно бути готовим до такого розвитку подій.

Нагадаємо, нещодавно адвокат В'ячеслав Кирда написав, що мобілізовані, яких визнали придатними для служби в тилу, відправляють служити саме туди, де це дозволяє їм здоров'я. Однак він зазначив, що не можна виключати потрапляння таких громадян у бойові бригади.

Також нещодавно ми писали, чи може ТЦК направити на ВЛК особу з інвалідністю.

ЗСУ армія військові мобілізація війна в Україні ВЛК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
