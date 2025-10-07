Юрист сказал, когда мобилизованный должен сам искать себе подразделение

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается мобилизация и в процессе службы бывают ситуации, когда военные не могут по состоянию здоровья продолжать выполнять задачи в боевых подразделениях. В таком случае они проходят ВВК, и если их признают с ограниченной пригодностью, таким военнослужащим нужно самостоятельно найти подразделение, чтобы перевестись в тыл.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Когда и как самостоятельно искать подразделение

На портале один из граждан обратился к юристу, отметив, что он был мобилизован в Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Однако во время прохождения БВП, у него ухудшилось состояние здоровья. Поэтому мужчина подал рапорт на прохождение ВВК и спросил, что будет, если его признают годным исключительно к ограниченной военной службе.

"Вас не должны оставить в ДШВ", — ответил юрист.

В то же время Владислав Дерий отметил, что дальнейшие шаги зависят непосредственно от мобилизованного лица. Речь идет о переводе в тыл.

"Если Вы получите заключение ВВК о пригодности к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны — Вам нужно будет найти воинскую часть, которая готова принять Вас на службу, и получить от нее рекомендательное письмо", — пояснил юрист.

Таким образом, если после прохождения ВВК человеку установили ограниченную пригодность, государство не ищет дальнейшее место службы такого лица. Фактически, военный самостоятельно должен заниматься поиском.

Дерий добавил, что такая практика является распространенной, поэтому мобилизованным надо заранее быть готовым к такому развитию событий.

Напомним, недавно адвокат Вячеслав Кирда написал, что мобилизованные, которых признали пригодными для службы в тылу, отправляют служить именно туда, где это позволяет им здоровье. Однако он отметил, что нельзя исключать попадания таких граждан в боевые бригады.

Также недавно мы писали, может ли ТЦК направить на ВВК лицо с инвалидностью.