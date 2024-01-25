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Коли мобілізувати до лав ЗСУ можуть вчителя — важлива умова

25 січня 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні 2024 — за якої умови забрати до лав ЗСУ можуть вчителя
Мобілізація вчителів на військову службу. Колаж Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що ще більше військовозобов'язаних чоловіків буде призвано на військову службу. Водночас законодавством передбачено, що певні категорії громадян мають право на відстрочку. 

За яких умов до лав ЗСУ можуть мобілізувати вчителів та коли педагоги можуть розраховувати на відстрочення від служби у війську, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

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Так, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час особливого періоду вчителі мають право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо вони працюють у закладах вищої, професійної, загальної середньої освіти, інших установах та організаціях хоча б на 0,75 ставки.

Документами, що підтверджують право на звільнення від призову за мобілізацією, будуть:

  • довідка з місця роботи, яка видається навчальним закладом. Довідка подається до ТЦК та СП (військкомату) лише в оригіналі. В довідці обов’язково має бути зазначено про те, що особа працює на 0,75 ставки (або на повну ставку) та на якій посаді працює;
  • копія наказу про прийняття на роботу (завірена директором закладу освіти);
  • копія трудової книжки (завірена директором закладу освіти).

У випадку, якщо вчитель працює на 0,5 ставки або ж менше, його можуть призвати до лав Збройних сил та інших формувань.

Водночас за вчителем зберігається місце роботи та посада, про що вказує ст. 119 КЗпП, але не зберігається середній заробіток.

Також варто зауважити, що відстрочку не можуть отримати  технічний педагогічний персонал.

 

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків в Україні може втратити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов науковий працівник може отримати відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, коли можуть мобілізувати студента в Україні.

війна
вчителі
ЗСУ
Україна
мобілізація
військовозобов'язані

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