Мобілізація в Україні — кому з чоловіків загрожує втрата відстрочки — закон

Військовозобов'язані чоловіки у військкоматі. Фото: УНІАН

Другий рік поспіль в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких до лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, за умови відсутності у таких осіб права на відстрочку. Водночас з початку повномасштабного вторгнення росії підстави для звільнення від мобілізації неодноразово змінювалися. Залежно від обставини та ситуації в країні, окремі громадяни отримували або втрачали таке право. А наразі нардепи готують нові зміни.

До чого слід готуватися та хто з військовозобов'язаних українців може втратити право на відстрочення від мобілізації, розповідаємо далі в матеріалі.

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Перш за все, варто зауважити, що перелік підстав для відстрочки регулює ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Так, якщо ВРУ приймає якісь зміни, що стосуються відстрочки, вони з'являються у даному документі.

Відстрочка від мобілізації — які зміни готують народні депутати

Як розповіла депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, наразі група народних депутатів готує до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема зміни торкнуться права та підстав для відстрочки за станом здоров’я, сімейними обставинами та для навчання.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Хто втратить право на відстрочку

У документі є перелік категорій українців, яких позбавлять права на відстрочку від мобілізації.

Серед головних нововведень:

Скорочення кола осіб, які мають право на відстрочку у зв'язку з доглядом за особами з інвалідністю 1 та 2 групи, або за особами, які потребують постійного догляду. Зокрема, право на відстрочку втратять чоловіки:

які доглядають батьків дружини;

які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю III групи.

Також зменшено коло осіб, які мають право на відстрочку через догляд за особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду. Право матимуть лише члени родини першого ступеня споріднення: батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), зокрема й усиновлені.

Як наголосила депутатка, мета таких змін — унеможливити ухилення шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

Нададуть право на проходження служби у війську особам з інвалідністю за їхнім бажанням, попри наявність підстав для відстрочки.

Студентів вишів, які здобувають другу або третю вищу освіту, позбавлять права на відстрочку від мобілізації.

На військовий облік ставитимуть осіб, які засуджені за деякими кримінальними статтями, у тому числі й тих, що засуджені умовно.

Розширять список осіб, які підлягають постановці на військовий облік.

Скасують заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або місця тимчасового перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору.

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