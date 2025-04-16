Військовий пояснив, коли охочих служити за контрактом "18–24" стане більше

Коли молодих контрактників стане більше — думка військового
Перш ніж молодь, яка долучилася до лав захисників України за контрактом "18–24", покаже перші результати, має пройти хоча б пів роки. Наразі ж суспільство вважає, що носити форму немодно, тому й масового напливу охочих підписати контракт із ЗСУ немає.
Про це в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 квітня, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
Служба за контрактом "18–24"
Коли службу молоді віком від 18 років розглядали лише як ініціативу, поставало питання, чи не призведе це до внутрішніх конфліктів у війську, адже дехто служить ще від часів АТО, тоді як контрактники долучаться до захисту України лише на рік. До того ж категорія 18–25 років — це люди, які тільки-но виходять із-під батьківського крила.
"Потрібно дочекатися перших результатів, тому що сучасна молодь перебуває у двох вимірах: соцмереж і своїх молодіжних субкультур. На даному етапі ті, хто підписали контракт, ще не скомунікували, не створили першу субкультуру молоді про те, що служити — це цікаво, це класно, це хайпово", — зазначив Тимочко.
Також він додав, що для того, щоб новобранці проявили реальний результат, від початку їхньої служби має пройти хоча б пів року.
Нагадаємо, кількість посад, які може обрати у війську молодь віком від 18 до 24 років, розширили. Раніше у рамках проєкту були доступні лише дев'ять посад, тепер — 18.
Також ми повідомляли, що контракт "18–24" підписали вже 500 молодиків. Ще 1 500 охочих наразі перебувають на етапі підписання.
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