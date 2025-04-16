Військовий пояснив, коли охочих служити за контрактом "18–24" стане більше

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: Іван Тимочко/Facebook

Перш ніж молодь, яка долучилася до лав захисників України за контрактом "18–24", покаже перші результати, має пройти хоча б пів роки. Наразі ж суспільство вважає, що носити форму немодно, тому й масового напливу охочих підписати контракт із ЗСУ немає.

Про це в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 квітня, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Реклама

Читайте також:

Служба за контрактом "18–24"

Коли службу молоді віком від 18 років розглядали лише як ініціативу, поставало питання, чи не призведе це до внутрішніх конфліктів у війську, адже дехто служить ще від часів АТО, тоді як контрактники долучаться до захисту України лише на рік. До того ж категорія 18–25 років — це люди, які тільки-но виходять із-під батьківського крила.

"Потрібно дочекатися перших результатів, тому що сучасна молодь перебуває у двох вимірах: соцмереж і своїх молодіжних субкультур. На даному етапі ті, хто підписали контракт, ще не скомунікували, не створили першу субкультуру молоді про те, що служити — це цікаво, це класно, це хайпово", — зазначив Тимочко.

Також він додав, що для того, щоб новобранці проявили реальний результат, від початку їхньої служби має пройти хоча б пів року.

Нагадаємо, кількість посад, які може обрати у війську молодь віком від 18 до 24 років, розширили. Раніше у рамках проєкту були доступні лише дев'ять посад, тепер — 18.

Також ми повідомляли, що контракт "18–24" підписали вже 500 молодиків. Ще 1 500 охочих наразі перебувають на етапі підписання.