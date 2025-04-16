Военный объяснил, когда желающих служить по контракту "18–24" станет больше

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Фото: Иван Тимочко/Facebook

Прежде чем молодежь, которая присоединилась к рядам защитников Украины по контракту "18–24", покажет первые результаты, должно пройти хотя бы полгода. Пока же общество считает, что носить форму немодно, поэтому и массового наплыва желающих подписать контракт с ВСУ нет.

Об этом в эфире День.LIVE во вторник, 15 апреля, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Служба по контракту "18–24"

Когда службу молодежи в возрасте от 18 лет рассматривали только как инициативу, возникал вопрос, не приведет ли это к внутренним конфликтам в армии, ведь некоторые служат еще со времен АТО, тогда как контрактники присоединятся к защите Украины только на год. К тому же категория 18–25 лет — это люди, которые только выходят из-под родительского крыла.

"Нужно дождаться первых результатов, потому что современная молодежь находится в двух измерениях: соцсетей и своих молодежных субкультур. На данном этапе те, кто подписали контракт, еще не скомуницировали, не создали первую субкультуру молодежи о том, что служить — это интересно, это классно, это хайпово", — отметил Тимочко.

Также он добавил, что для того, чтобы новобранцы проявили реальный результат, от начала их службы должно пройти хотя бы полгода.

Напомним, количество должностей, которые может выбрать в армии молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, расширили. Ранее в рамках проекта были доступны только девять должностей, теперь — 18.

Также мы сообщали, что контракт "18–24" подписали уже 500 молодых людей. Еще 1 500 желающих сейчас находятся на этапе подписания.