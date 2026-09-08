Скільки діє висновок ВЛК у 2026 році: терміни для військовозобов'язаних

Медичний огляд чоловіка. Фото: УНІАН

Українські військкомати оновлюють дані про здоров'я військовозобов'язаних кожні 12 місяців. Загалом базовий медогляд нині займає до шести днів, а виключені з військового обліку громадяни взагалі звільняються від необхідності проходити повторні перевірки на військово-лікарській комісії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Термін тривалості висновку ВЛК в 2026 році

В умовах дії воєнного стану рішення військово-лікарської комісії щодо придатності громадянина до служби залишається чинним рівно один рік. Відповідно, інформація у державному реєстрі "Оберіг" та мобільному застосунку "Резерв+" автоматично набуває статусу застарілої через 12 місяців після візиту до лікарів.

Наприклад, якщо військовозобов'язаний отримав висновок у вересні 2025 року, то вже у вересні 2026-го його цілком законно можуть направити на нову медичну комісію для оновлення даних. Але чекати строго цього терміну не треба, якщо людина перенесла операцію або в неї діагностували нове тяжке захворювання. Вона має повне право ініціювати проходження ВЛК достроково.

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Як довго може тривати проходження ВЛК

Сама процедура проходження медкомісії зараз має чіткі часові обмеження. За відсутності скарг на самопочуття та медичних довідок про хронічні хвороби лікарі обмежуються базовим оглядом та стандартними аналізами, адже комісія фіксує лише поточний стан здоров'я. Такий базовий огляд не може тривати довше шести днів.

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Якщо ж фахівці виявлять потребу у глибшому обстеженні, час проходження ВЛК подовжується. Направлення на додаткові інструментальні чи лабораторні дослідження в умовах стаціонару або консультації у вузькопрофільних спеціалістів збільшує загальний строк комісії максимум до 14 днів із моменту видачі такого направлення.

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Окремі правила діють для тих, хто отримав статус непридатності до військової служби. Якщо у довідці вказана необхідність переогляду через 6-12 місяців, фахівці радять приходити на нову комісію завчасно, приблизно за три або чотири тижні до дати закінчення терміну дії документа. Натомість громадяни, яких визнали повністю непридатними та офіційно виключили з військового обліку, остаточно звільняються від медичних перевірок, і повторний огляд для них більше не проводиться.

Раніше Новини.LIVE інформували, що іноді ТЦК повертають у реєстри давно списаних з обліку людей через те, що їхні паперові архіви згоріли чи загубилися. Суди в таких історіях стають на бік громадян, тому якщо в людини на руках є оригінал довідки ВЛК, військкомат не має права ігнорувати цей документ лише через власну недбалість у зберіганні паперів.

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Також фахівці пояснювали, що компанії можуть спокійно вносити своїх дистанційних працівників, які живуть за кордоном, до загального списку на бронювання. Перебування поза межами України та відсутність свіжого огляду ВЛК цьому не заважають.

Якщо в людини вже офіційно оформлена відстрочка, то відправляти її на військово-лікарську комісію роботодавцям суворо заборонено. Урядові постанови чітко кажут, що поки діє відстрочка, жодних медоглядів бути не може. Якщо ж начальник чи кадрова служба на роботі наполягають піти на ВЛК, такі вимоги є абсолютно незаконними.