Как долго действует заключение ВЛК в 2026 году: сроки для военнообязанных

Медицинский осмотр мужчины. Фото: УНИАН

Украинские военкоматы обновляют данные о состоянии здоровья военнообязанных каждые 12 месяцев. В целом базовый медосмотр в настоящее время занимает до шести дней, а граждане, исключенные из воинского учета, вообще освобождаются от необходимости проходить повторные проверки на военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Срок действия заключения ВЛК в 2026 году

В условиях действия военного положения решение военно-врачебной комиссии о годности гражданина к службе остается в силе ровно один год. Соответственно, информация в государственном реестре "Оберіг" и мобильном приложении «Резерв+» автоматически теряет актуальность через 12 месяцев после посещения врачей.

Например, если военнообязанный получил заключение в сентябре 2025 года, то уже в сентябре 2026-го его вполне законно могут направить на повторное прохождение медицинской комиссии для обновления данных. Но ждать строго этого срока не нужно, если человек перенес операцию или у него диагностировали новое тяжелое заболевание. Он имеет полное право инициировать прохождение ВЛК досрочно.

Как долго может длиться прохождение ВЛК

Сама процедура прохождения медкомиссии сейчас имеет четкие временные ограничения. При отсутствии жалоб на самочувствие и медицинских справок о хронических заболеваниях врачи ограничиваются базовым осмотром и стандартными анализами, ведь комиссия фиксирует лишь текущее состояние здоровья. Такой базовый осмотр не может длиться дольше шести дней.

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Если же специалисты выявят необходимость в более глубоком обследовании, срок прохождения ВЛК продлевается. Направление на дополнительные инструментальные или лабораторные исследования в условиях стационара или консультации у узкопрофильных специалистов увеличивает общий срок комиссии максимум до 14 дней с момента выдачи такого направления.

Отдельные правила действуют для тех, кто получил статус негодности к военной службе. Если в справке указана необходимость повторного осмотра через 6–12 месяцев, специалисты советуют приходить на новую комиссию заранее, примерно за три или четыре недели до даты истечения срока действия документа. В свою очередь, граждане, признанные полностью негодными и официально исключенные из воинского учета, окончательно освобождаются от медицинских осмотров, и повторный осмотр для них больше не проводится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что иногда ТЦК возвращают в реестры давно списанных со учета людей из-за того, что их бумажные архивы сгорели или были утеряны. Суды в таких случаях встают на сторону граждан, поэтому если у человека на руках есть оригинал справки ВЛК, военкомат не имеет права игнорировать этот документ только из-за собственной халатности при хранении документов.

Также специалисты поясняли, что компании могут спокойно вносить своих удаленных сотрудников, проживающих за рубежом, в общий список на бронирование. Пребывание за пределами Украины и отсутствие свежего осмотра ВЛК этому не препятствуют.

Если у человека уже официально оформлена отсрочка, то направлять его на военно-медицинскую комиссию работодателям строго запрещено. Правительственные постановления четко гласят, что пока действует отсрочка, никаких медосмотров быть не может. Если же начальник или кадровая служба на работе настаивают на прохождении ВЛК, такие требования являются абсолютно незаконными.