Військово-облікові на кордоні — які документи повинен мати при собі призовник

Коли у призовника на кордоні не вимагатимуть ВОД
Громадянин, якому не виповнилося 18 років, може перетинати державний кордон, і прикордонники не мають права вимагати від такої особи військово-обліковий документ. На кордоні ці громадяни мають пред’явити лише закордонний паспорт.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військові документи на кордоні
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно його 17-річному сину, який уже перебуває на військовому обліку, брати з собою військово-обліковий документ для перетину державного кордону.
"Виїзд за межі України обмежено щодо чоловіків у віці від 18 до 60 років. Те ж саме стосується й перевірки військово-облікових документів на кордоні", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Який документ потрібно мати при собі громадянину до 18 років
Юрист наголосив, що єдиним військово-обліковим документом громадянина, який перебуває на військовому обліку, до 25 років може бути лише приписне посвідчення.
Але до настання 18 років прикордонники не повинні вимагати у громадянина приписне.
"Отже, відповідно до законодавства Вашому сину потрібно мати при собі тільки закордонний паспорт", — запевнив громадянина Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як виїхати за кордон заброньованим українцям.
Також ми повідомляли, що Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон.
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