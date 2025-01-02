Військово-облікові на кордоні — які документи повинен мати при собі призовник

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин, якому не виповнилося 18 років, може перетинати державний кордон, і прикордонники не мають права вимагати від такої особи військово-обліковий документ. На кордоні ці громадяни мають пред’явити лише закордонний паспорт.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно його 17-річному сину, який уже перебуває на військовому обліку, брати з собою військово-обліковий документ для перетину державного кордону.

"Виїзд за межі України обмежено щодо чоловіків у віці від 18 до 60 років. Те ж саме стосується й перевірки військово-облікових документів на кордоні", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Який документ потрібно мати при собі громадянину до 18 років

Юрист наголосив, що єдиним військово-обліковим документом громадянина, який перебуває на військовому обліку, до 25 років може бути лише приписне посвідчення.

Але до настання 18 років прикордонники не повинні вимагати у громадянина приписне.

"Отже, відповідно до законодавства Вашому сину потрібно мати при собі тільки закордонний паспорт", — запевнив громадянина Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як виїхати за кордон заброньованим українцям.

Також ми повідомляли, що Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон.