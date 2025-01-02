Военно-учетные на границе — какие документы должен иметь при себе призывник

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин, которому не исполнилось 18 лет, может пересекать государственную границу и пограничники не имеют права требовать от такого лица военно-учетный документ. На границе эти граждане должны предъявить только загранпаспорт.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, поинтересовавшийся, нужно ли его 17-летнему сыну, который уже состоит на военном учете, брать с собой военно-учетный документ для пересечения государственной границы.

"Выезд за пределы Украины ограничен в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. То же касается и проверки военно-учетных документов на границе", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ нужно иметь при себе гражданину до 18 лет

Юрист подчеркнул, что единственным военно-учетным документом гражданина, состоящего на военном учете, до 25 лет может быть только приписное удостоверение.

Но до наступления 18 лет пограничники не должны требовать у гражданина приписное.

"Итак, согласно законодательству Вашему сыну нужно иметь при себе только загранпаспорт", — заверил гражданина Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, как уехать за границу забронированным украинцам.

Также мы сообщали, что Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу.