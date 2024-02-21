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Коли Верховна Рада проголосує у другому читанні законопроєкт про мобілізацію

21 лютого 2024 05:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Коли Верховна Рада проголосує у другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада України. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 1000 правок

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомили народні депутати України Євген Шевченко та Юрій Камельчук.

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Законопроєкт про мобілізацію не приймуть до березня

Правки до законопроєкту про мобілізацію прийматимуть до 21 лютого. А враховуючи, що вже надійшло понад 1000 правок, їхній розгляд може затягнутися на два тижні. 

"Я думаю, що до кінця лютого їх будуть розглядати. Навіть, може, ще й в березні це буде. Тому той, хто пише і сподівається, що законопроєкт зайде в зал десь на початку березня — не впевнений я в цьому", — повідомив народний депутат України Євген Шевченко. 

Нардеп вважає, що деякі політики скористаються суспільним резонансом законопроєкту і затягуватимуть процес тисячами правок.

"А ще можуть бути потім блокуючі постанови, але, може, їх і не буде", — додав Юрій Камельчук. 

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко також заявив, що цей законопроєкт не вирішує проблем мобілізації, а лише вносить зміни в інші закони.

Верховна Рада
війна
Євген Шевченко
Юрій Камельчук
мобілізація
законопроєкт

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