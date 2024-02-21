Коли Верховна Рада проголосує у другому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України. Фото: google.com

Через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 1000 правок.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомили народні депутати України Євген Шевченко та Юрій Камельчук.

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Законопроєкт про мобілізацію не приймуть до березня

Правки до законопроєкту про мобілізацію прийматимуть до 21 лютого. А враховуючи, що вже надійшло понад 1000 правок, їхній розгляд може затягнутися на два тижні.

"Я думаю, що до кінця лютого їх будуть розглядати. Навіть, може, ще й в березні це буде. Тому той, хто пише і сподівається, що законопроєкт зайде в зал десь на початку березня — не впевнений я в цьому", — повідомив народний депутат України Євген Шевченко.

Нардеп вважає, що деякі політики скористаються суспільним резонансом законопроєкту і затягуватимуть процес тисячами правок.

"А ще можуть бути потім блокуючі постанови, але, може, їх і не буде", — додав Юрій Камельчук.

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко також заявив, що цей законопроєкт не вирішує проблем мобілізації, а лише вносить зміни в інші закони.