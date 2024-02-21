Когда Верховная Рада проголосует во втором чтении законопроект о мобилизации

Верховная рада Украины. Фото: google.com

Из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. В настоящее время в проект подали уже более 1000 правок.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщили народные депутаты Украины Евгений Шевченко и Юрий Камельчук.

￼￼

Законопроект о мобилизации не примут до марта

Правки к законопроекту о мобилизации будут приниматься до 21 февраля. А учитывая, что уже поступило более 1000 поправок, их рассмотрение может затянуться на две недели.

"Я думаю, что до конца февраля их будут рассматривать. Даже, может, еще и в марте это будет. Поэтому тот, кто пишет и надеется, что законопроект зайдет в зал где-то в начале марта — не уверен я в этом", — сообщил народный депутат Украина Евгений Шевченко.

Нардеп считает, что некоторые политики воспользуются общественным резонансом законопроекта и будут затягивать процесс тысячами поправок.

"А еще могут быть потом блокирующие постановления, но, может, их и не будет", — добавил Юрий Камельчук.

Напомним, нардеп Евгений Шевченко также заявил, что этот законопроект не решает проблем мобилизации, а только вносит изменения в другие законы.