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Когда Верховная Рада проголосует во втором чтении законопроект о мобилизации

21 февраля 2024 05:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Когда Верховная Рада проголосует во втором чтении законопроект о мобилизации
Верховная рада Украины. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. В настоящее время в проект подали уже более 1000 правок.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщили народные депутаты Украины Евгений Шевченко и Юрий Камельчук.

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Законопроект о мобилизации не примут до марта

Правки к законопроекту о мобилизации будут приниматься до 21 февраля. А учитывая, что уже поступило более 1000 поправок, их рассмотрение может затянуться на две недели.

"Я думаю, что до конца февраля их будут рассматривать. Даже, может, еще и в марте это будет. Поэтому тот, кто пишет и надеется, что законопроект зайдет в зал где-то в начале марта — не уверен я в этом", — сообщил народный депутат Украина Евгений Шевченко.

Нардеп считает, что некоторые политики воспользуются общественным резонансом законопроекта и будут затягивать процесс тысячами поправок.

"А еще могут быть потом блокирующие постановления, но, может, их и не будет", — добавил Юрий Камельчук.

Напомним, нардеп Евгений Шевченко также заявил, что этот законопроект не решает проблем мобилизации, а только вносит изменения в другие законы.

Верховная Рада
война
Евгений Шевченко
Юрий Камельчук
мобилизация
законопроект

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