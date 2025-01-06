Коли відстрочку треба продовжувати в ТЦК - що треба знати військовозобов’язаним

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Відстрочка має бути продовжена тоді, коли у неї закінчиться термін дії. Якщо відстрочка була надана військовозобов’язаному громадянину терміном на один рік, він не повинен продовжувати її через три місяці, як інші громадяни з відстрочкою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобов’язаним громадянам з різних причин та підстав, не є безстроковою.

"Відстрочка повинна діяти на термін, поки вона встановлена", — нагадав юрист Владислав Дерій.

Чи треба продовжувати річну відстрочку через три місяці

Правник пояснив, коли відстрочка не повинна продовжуватися кожні три місяці, як це робить більшість громадян з відстрочкою.

"Якщо Вам її встановили на 1 рік, то не мають права її скасувати, адже закон не має зворотної дії у часі", — відповів Дерій громадянину, який поцікавився цим питанням.

Таким чином, якщо громадянин отримав відстрочку на 12 місяців, не повинен продовжувати її раніше, ніж закінчиться термін відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин для продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли, як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка.