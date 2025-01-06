Когда отсрочку надо продлевать в ТЦК - что надо знать военнообязанным

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНІАН

Отсрочка должна быть продлена тогда, когда у нее закончится срок действия. Если отсрочка была предоставлена военнообязанному гражданину сроком на один год, он не должен продлевать ее через три месяца, как другие граждане с отсрочкой.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным гражданам по разным причинам и основаниям, не является бессрочной.

"Отсрочка должна действовать на срок, пока она установлена", — напомнил юрист Владислав Дерий.

Надо ли продлевать годовую отсрочку через три месяца

Юрист объяснил, когда отсрочка не должна продлеваться каждые три месяца, как это делает большинство граждан с отсрочкой.

"Если Вам ее установили на 1 год, то не имеют ее права отменить, ведь закон не имеет обратного действия во времени", — ответил Дерий гражданину, который поинтересовался этим вопросом.

Таким образом, если гражданин получил отсрочку на 12 месяцев, не должен продлевать ее раньше, чем закончится срок отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин для продления отсрочки.

Далее, мы сообщали, как узнать о том, действует ли отсрочка.