Стаціонарне обстеження під час ВЛК - кому це потрібно

Коли з ВЛК відправляють на стаціонарне обстеження
Військовозобов’язаного громадянина можуть відправити з військово-лікарської комісії на додаткове обстеження у лікарняний стаціонар. Після завершення стаціонарного обстеження складається Акт, який передається до ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Додаткове обстеження у стаціонарі
Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаного можуть відправити на дообстеження.
У деяких випадках, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, це до обстеження може проходити у форматі перебування громадянина в лікарняному стаціонарі.
"У разі коли лікарям ВЛК ТЦК та СП важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється лікарем — членом ВЛК на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом ВЛК", — пояснив юрист.
Документ для ВЛК
Айвазян також пояснив, чим завершується стаціонарне обстеження військовозобов’язаного.
"Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров’я, який підписується керівником закладу охорони здоров’я", — зазначив адвокат.
Цей Акт має бути переданий до військово-лікарської комісії при ТЦК на розгляд.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є військово-лікарська комісія, пройдена в чужому територіальному центрі комплектування.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо результати його ВЛК не затверджують.
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