Стаціонарне обстеження під час ВЛК - кому це потрібно

Медичний огляд у лікарні. Фото: Pexels

Військовозобов’язаного громадянина можуть відправити з військово-лікарської комісії на додаткове обстеження у лікарняний стаціонар. Після завершення стаціонарного обстеження складається Акт, який передається до ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Додаткове обстеження у стаціонарі

Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаного можуть відправити на дообстеження.

У деяких випадках, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, це до обстеження може проходити у форматі перебування громадянина в лікарняному стаціонарі.

"У разі коли лікарям ВЛК ТЦК та СП важко остаточно визначити стан здоров’я військовозобов’язаного, він направляється лікарем — членом ВЛК на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом ВЛК", — пояснив юрист.

Документ для ВЛК

Айвазян також пояснив, чим завершується стаціонарне обстеження військовозобов’язаного.

"Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров’я, який підписується керівником закладу охорони здоров’я", — зазначив адвокат.

Цей Акт має бути переданий до військово-лікарської комісії при ТЦК на розгляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є військово-лікарська комісія, пройдена в чужому територіальному центрі комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, якщо результати його ВЛК не затверджують.