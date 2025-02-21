Стационарное обследование во время ВЛК - кому это нужно

Медицинский осмотр в больнице. Фото: Pexels

Военнообязанного гражданина могут отправить из военно-врачебной комиссии на дополнительное обследование в больничный стационар. После завершения стационарного обследования составляется Акт, который передается в ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Дополнительное обследование в стационаре

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут отправить на дообследование.

В некоторых случаях, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, это дообследование может проходить в формате пребывания гражданина в больничном стационаре.

"В случае когда врачам ВВК ТЦК и СП трудно окончательно определить состояние здоровья военнообязанного, он направляется врачом — членом ВВК на амбулаторное или стационарное обследование с последующим осмотром ВВК", — пояснил юрист.

Документ для ВВК

Айвазян также объяснил, чем завершается стационарное обследование военнообязанного.

"После проведения обследования составляется Акт исследования состояния здоровья, который подписывается руководителем учреждения здравоохранения", — отметил адвокат.

Этот Акт должен быть передан в военно-врачебную комиссию при ТЦК на рассмотрение.

Напомним, мы ранее писали о том, законна ли военно-врачебная комиссия, пройденная в чужом территориальном центре комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, если результаты его ВВК не утверждают.