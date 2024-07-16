Штрафи за неоновлення даних, коли вони не накладаються

Оновлення даних за допомогою "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

За неуточнення військово-облікових даних на військовозобов’язаних громадян може бути накладений штраф. Втім, як зазначають юристи, якщо ТЦК можуть отримати ці дані з державних реєстрів, штраф не має бути накладений.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Штрафи від ТЦК

Згідно із новим законом про мобілізацію неоновлення військово-облікових даних вважається адміністративним порушенням.

За це на громадянина, який не оновив дані, може бути накладений штраф — розміром від 17 тисяч гривень.

Коли штрафів може і не бути

Втім, зазначив Владислав Дерій, статті 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні порушення, штраф не може бути накладений, якщо територіальні центри комплектування можуть отримати ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

"Тобто, якщо ТЦК отримає необхідну інформацію з інших реєстрів — Вас не повинні притягнути до відповідальності за неуточнення даних", — підкреслив юрист.

Та, додав він, поки що масштабної судової практики з цього питання немає.

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Раніше адвокат Олег Мицик прокоментував ігнорування оновлення військово-облікових даних до 16 липня. За його словами, у такому випадку є підстави для притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності.