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Когда за необновление данных не будет назначен штраф

16 июля 2024 21:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за необновление данных, когда они не налагаются
Обновление данных с помощью "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За неуточнение военно-учетных данных военнообязанных граждан может быть наложен штраф. Впрочем, как отмечают юристы, если ТЦК могут получить данные из государственных реестров, штраф не должен быть наложен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Согласно новому закону о мобилизации необновления военно-учетных данных считается административным нарушением.

За это на гражданина, не обновившего данные, может быть наложен штраф — в размере от 17 тысяч гривен.

Когда штрафов может и не быть

Впрочем, отметил Владислав Дерий, статьи 210 и 210-1 Кодекса об административных нарушениях, штраф не может быть наложен, если территориальные центры комплектования могут получить эти данные путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

"То есть если ТЦК получит необходимую информацию из других реестров — Вас не должны привлечь к ответственности за неуточнение данных", — подчеркнул юрист.

Но, добавил он, пока масштабной судебной практики по этому вопросу нет.

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Ранее адвокат Олег Мицик прокомментировал игнорирование обновления военно-учетных данных до 16 июля. По его словам, в таком случае есть основания для привлечения военнообязанных к административной ответственности.

штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП резерв

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