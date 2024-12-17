Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли загибель воїна не дає права родичам звільнитися із ЗСУ arrow

Коли загибель воїна не дає права родичам звільнитися із ЗСУ

17 грудня 2024 18:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Загибель військового на війні - коли родичі немможуть звільнитися з ЗСУ
Військовослужбовці на фронті. Фото: 23 ОМБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на звільнення від військової служби. Але якщо смерть військового настала не на фронті, а в результаті ДТП, це право не надається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Загибель військовослужбовця і пільги для родини

Родина загиблого на війні військовослужбовця має право на грошову компенсацію та інші пільги від держави.

Також близькі родичі загиблого військового звільняються від мобілізації, а якщо вони на той момент уже проходили службу в лавах ЗСУ — мають право звільнитися з армії.

Та існують випадки, коли загибель військовослужбовця не надає такого права його родині.

Коли право на звільнення родичу загиблого воїна не надається

Так, до юристів звернувся військовослужбовець з питанням щодо свого сержанта, у якого син загинув під час служби в ЗСУ, але не від ворожої кулі чи вибуху, а під час дорожньо-транспортної пригоди.

"На жаль, але загибель сина у ДТП не надає батьку права на звільнення", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що родичі загиблого військового отримують такі права, якщо військовослужбовець загинув або зник безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має оплачувати встановлення пам’ятника загиблому військовослужбовцю.

Також ми повідомляли про те, кому належать неотримані загиблим військовим гроші.

родина військові пільги військовослужбовці загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

18:55 Сирський заявив, на скільки кілометрів розтягнулась лінія фронту

18:41 Порушників в Україні чекає новий спосіб покарання — що змінилось

18:33 Забудьте про рис — як врятувати телефон, що впав у воду

18:32 Шмигаль сказав, як зростуть ресурси місцевих бюджетів у 2025 році

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

18:31 Мудрик — п'ятий гравець Шахтаря, що попався на допінгу

18:23 Коли загибель воїна не дає права родичам звільнитися із ЗСУ

18:22 До 9 тис. грн заробітку — які монети принесуть додатковий дохід

18:21 Відключення повертаються — в Укренерго дали прогноз на завтра

18:13 На Одещині прикордонники знайшли унікальний патефон у речах

18:55 Сирський заявив, на скільки кілометрів розтягнулась лінія фронту

18:41 Порушників в Україні чекає новий спосіб покарання — що змінилось

18:33 Забудьте про рис — як врятувати телефон, що впав у воду

18:32 Шмигаль сказав, як зростуть ресурси місцевих бюджетів у 2025 році

18:31 Мудрик — п'ятий гравець Шахтаря, що попався на допінгу

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

18:23 Коли загибель воїна не дає права родичам звільнитися із ЗСУ

18:22 До 9 тис. грн заробітку — які монети принесуть додатковий дохід

18:21 Відключення повертаються — в Укренерго дали прогноз на завтра

18:13 На Одещині прикордонники знайшли унікальний патефон у речах

18:04 У Києві проходить виставка "Цирк під час війни" — фоторепортаж

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям