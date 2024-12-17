Загибель військового на війні - коли родичі немможуть звільнитися з ЗСУ

Військовослужбовці на фронті. Фото: 23 ОМБр

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на звільнення від військової служби. Але якщо смерть військового настала не на фронті, а в результаті ДТП, це право не надається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Загибель військовослужбовця і пільги для родини

Родина загиблого на війні військовослужбовця має право на грошову компенсацію та інші пільги від держави.

Також близькі родичі загиблого військового звільняються від мобілізації, а якщо вони на той момент уже проходили службу в лавах ЗСУ — мають право звільнитися з армії.

Та існують випадки, коли загибель військовослужбовця не надає такого права його родині.

Коли право на звільнення родичу загиблого воїна не надається

Так, до юристів звернувся військовослужбовець з питанням щодо свого сержанта, у якого син загинув під час служби в ЗСУ, але не від ворожої кулі чи вибуху, а під час дорожньо-транспортної пригоди.

"На жаль, але загибель сина у ДТП не надає батьку права на звільнення", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що родичі загиблого військового отримують такі права, якщо військовослужбовець загинув або зник безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має оплачувати встановлення пам’ятника загиблому військовослужбовцю.

Також ми повідомляли про те, кому належать неотримані загиблим військовим гроші.