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Когда гибель воина не дает права родственникам уволиться из ВСУ

17 декабря 2024 18:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гибель военного на войне – когда родственники не могут уволиться из ВСУ
Военнослужащие на фронте. Фото: 23 ОМБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на освобождение от военной службы. Но если смерть военного наступила не на фронте, а в результате ДТП, это право не дается.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Семья погибшего на войне военнослужащего имеет право на денежную компенсацию и другие льготы от государства.

Также близкие родственники погибшего военного освобождаются от мобилизации, а если они на тот момент уже проходили службу в рядах ВСУ, имеют право уволиться из армии.

Но есть случаи, когда гибель военнослужащего не дает такого права его семье.

Когда право на увольнение родственнику погибшего воина не предоставляется

Так, к юристам обратился военнослужащий с вопросом своего сержанта, у которого сын погиб во время службы в ВСУ, но не от вражеской пули или взрыва, а во время дорожно-транспортного происшествия.

"К сожалению, но гибель сына в ДТП не дает отцу права на увольнение", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что родственники погибшего военного получают такие права, если военнослужащий погиб или пропал без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также под время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен оплачивать установку памятника погибшему военнослужащему.

Также мы сообщали о том, кому полагаются неполученные погибшим военным деньги.

семья военные льготы военнослужащие погибшие

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