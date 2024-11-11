Примусові методи мобілізації діятимуть до тих пір, поки не наберуть достатню кількість військовослужбовців

Затримання військовозобов'язаного представниками ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Виявляється, що кожного затриманого військовозобов'язаного після адмінпорушення можуть відразу мобілізувати. Річ у тому, що у рамках мобілізації порушників військового обліку направляють відразу до ТЦК, а не у поліцію, де можуть тримати тільки три години.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив представник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

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Він зазначив, що у ТЦК громадянин може знаходитися необхідний час для перевірки даних. Крім того, відразу військовозобов'язаного можуть відправити й на лікарняну комісію.

"Якщо ВЛК визнає людину придатною і якщо з'ясується, що вона не має підстав для відстрочки чи не заброньована, то таку особу можуть призвати до армії після адміністративного затримання", — зазначив Істомін.

Коли зникне "бусифікація"

На запитання щодо тривалості мобілізаційних заходів Істомін заявив, що такі заходи, включно із силовою мобілізацією, зникнуть "як явище", коли у військо наберуть достатню кількість бійців для захисту України від російської агресії.

"Слід розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія протягом більш як двох з половиною років намагається знищити Україну, тому українці змушені захищати себе від російської агресії. Для цього необхідні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони витримують це тиск, але їм важливо поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", — сказав представник ТЦК.

Нагадаємо, у Верховній Раді позитивно висловились щодо випадків масових перевірок працівниками ТЦК громадських місць.

Також юрист пояснив доцільність таких перевірок та вказав на важливий нюанс.