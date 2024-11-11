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Когда исчезнет "бусификация" — в ТЦК дали четкий ответ

11 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Принудительные методы мобилизации будут действовать до тех пор, пока не наберут достаточное количество военнослужащих
Задержание военнообязанного представителями ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оказывается, что каждого задержанного военнообязанного после админнарушения могут сразу мобилизовать. Дело в том, что в рамках мобилизации нарушителей военного учета направляется сразу в ТЦК, а не в полицию, где могут держать только три часа.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

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Он отметил, что в ТЦК гражданин может находиться в нужное время для проверки данных. Кроме того, сразу военнообязанного могут отправить и на больничную комиссию.

"Если ВВК признает человека пригодным и если выяснится, что он не имеет оснований для отсрочки или не забронирован, то такое лицо могут призвать в армию после административного задержания", — отметил Истомин.

Когда исчезнет "бусификация"

На вопрос о продолжительности мобилизационных мер Истомин заявил, что такие меры, включая силовую мобилизацию, исчезнут "как явление", когда в войско наберут достаточное количество бойцов для защиты Украины от российской агрессии.

"Следует понимать, что мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия в течение более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого необходимы как техника, так и военнослужащие. Силы обороны выдерживают это давление, но им важно пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", — сказал представитель ТЦК.

Напомним, в Верховной Раде положительно высказались по поводу случаев массовых проверок работниками ТЦК общественных мест.

Также юрист объяснил целесообразность таких проверок и указал важный нюанс.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК война в Украине повестки

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