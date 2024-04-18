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Колишні військовополонені можуть розраховувати на демобілізацію

18 квітня 2024 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Колишні військовополонені можуть розраховувати на демобілізацію
Українські військові після обміну полоненими. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якою визволені з ворожого полону українські військовослужбовці мають право на демобілізацію. Також вони зможуть взяти відпустку на 90 днів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у четвер, 18 квітня.

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Колишні полонені зможуть демобілізуватися

Військовослужбовці, які внаслідок обміну повернулися з російського полону, матимуть право брати додаткову відпустку для реабілітації тривалістю 90 днів або ж взагалі звільнитися з військової служби.

Окрім того, військовослужбовці, які були звільнені у запас і які також перебували у полоні, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

"Переконаний, що ставлення нашої держави до тих Захисників і Захисниць, котрі пройшли неосяжні муки у ворожому полоні, має бути відповідним. Шануймо тих, хто оберігає нашу країну та кожного з нас!", — зазначив Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України виключила із законопроєкту про мобілізацію норму щодо демобілізації військових

Також в полку "Азов" заявили, що говорити про демобілізацію варто лише тоді, коли держава матиме навчені і підготовлені резерви Сил оборони, які зможуть замінити людей на фронті.

війна
ЗСУ
Україна
полонені
мобілізація
демобілізація

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