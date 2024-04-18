Бывшие военнопленные могут рассчитывать на демобилизацию

Украинские военные после обмена пленными. Фото: Офис президента

Новый закон о мобилизации содержит норму, согласно которой освобожденные из вражеского плена украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. Также они смогут принять отпуск на 90 дней.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Бывшие пленные смогут демобилизоваться

Военнослужащие, которые в результате обмена вернулись из российского плена, будут иметь право брать дополнительный отпуск для реабилитации продолжительностью 90 дней или вообще уволиться с военной службы.

Кроме того, военнослужащие, которые были уволены в запас и также находились в плену, могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию.

"Убежден, что отношение нашего государства к тем Защитникам и Защитницам, которые прошли необъятные мучения во враждебном плену, должно быть соответствующим. Уважаем тех, кто оберегает нашу страну и каждого из нас!", — отметил Лубинец.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины исключила из законопроекта о мобилизации норму по демобилизации военных.

Также в полку "Азов" заявили, что говорить о демобилизации стоит только тогда, когда у государства будут обучены и подготовлены резервы Сил обороны, которые смогут заменить людей на фронте.