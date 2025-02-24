Рапорт військового на ВЛК - що робити, якщо командир не підписує

Військовослужбовець на ВЛК. Фото: "Новинарня"

Військовослужбовець Збройних сил України має право на військово-лікарську комісію. Якщо безпосередній командир не підписує рапорт на ВЛК, військовий має право звернутися до вищого командування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК для військового — кому подавати рапорт

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що військовослужбовець має право подати рапорт на ВЛК, якщо стан його здоров’я під час перебування у ЗСУ погіршився.

Якщо командир відмовився підписувати рапорт військового на ВЛК, він має право звернутися до вищого командування.

"Непогодження рапорту безпосереднім та/або прямими командирами не перешкоджає подальшому руху рапорту для його розгляду командиром або іншою посадовою особою, яка уповноважена приймати рішення стосовно порушеного в рапорті питання, та прийняття рішення по суті рапорту", — підкреслив юрист.

Відмова від ВЛК в усній формі

Відповідаючи на питання військового, що робити, якщо йому відмовили у ВЛК усно, Айвазян пояснив, як діяти у такій ситуації.

"В усній формі, на жаль, не зафіксуєте. Проте, маєте право направити рапорт поштою, якщо в Вас відмовляються приймати останній", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому форматі має проходити військово-лікарська комісія для військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, які ВЛК підтверджують непридатність військових.