Рапорт военного на ВВК — что делать, если командир не подписывает

Военнослужащий на ВВК. Фото: "Новинарня"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на военно-врачебную комиссию. Если непосредственный командир не подписывает рапорт на ВВК, военный имеет право обратиться к высшему командованию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян отметил, что военнослужащий имеет право подать рапорт на ВВК, если состояние его здоровья во время пребывания в ВСУ ухудшилось.

Если командир отказался подписывать рапорт военного на ВВК, он имеет право обратиться к высшему командованию.

"Несогласование рапорта непосредственным и/или прямыми командирами не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения командиром или другим должностным лицом, уполномоченным принимать решения относительно затронутого в рапорте вопроса, и принятия решения по существу рапорта", — подчеркнул юрист.

Отказ от ВВК в устной форме

Отвечая на вопрос военного, что делать, если ему отказали в ВВК устно, Айвазян объяснил, как действовать в такой ситуации.

"В устной форме, к сожалению, не зафиксируете. Однако, имеете право направить рапорт по почте, если у Вас отказываются принимать последний", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком формате должна проходить военно-врачебная комиссия для военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие ВВК подтверждают непригодность военных.