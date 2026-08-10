Командир РДК попередив про нову мобілізацію в Росії

Командир РДК Денис Капустін. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

У Росії поступово вичерпується ресурс людей, готових укладати контракти для участі у війні проти України. Водночас можливості поповнювати армію за рахунок ув'язнених також скорочуються, що може підштовхнути Кремль до нової хвилі мобілізації.

Про це командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін заявив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Росіянам уже недостатньо великих виплат

За словами Капустіна, однією з головних переваг російської армії залишається готовність керівництва РФ не рахуватися з життям власних військових.

"Основна конкурентна перевага російської армії — це те, що ціна життя російського солдата абсолютно нічого не вартує", — сказав він.

Водночас командир РДК зазначив, що контрактна система в Росії поступово втрачає ефективність. За його словами, дедалі менше росіян готові погоджуватися на участь у війні навіть за значні фінансові виплати.

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"Людей, які готові за 1,5–2 мільйони рублів відправитися в українські степи й загинути за місяць, стає все менше", — заявив Капустін.

У РФ вичерпується ресурс ув'язнених

Окремо командир РДК звернув увагу на скорочення мобілізаційного ресурсу серед ув'язнених. Він стверджує, що можливості залучати до війни людей із СІЗО та колоній також поступово вичерпуються.

Капустін зазначив, що в Росії вже почали закривати окремі виправні установи через скорочення кількості ув'язнених.

"Є табори, які почали закривати, тому що там адміністрації більше, ніж безпосередньо людей, яких вони охороняють і обслуговують", — розповів він.

Капустін прогнозує нову мобілізацію

На думку командира РДК, скорочення кількості контрактників та вичерпання ресурсу ув'язнених створюють для російської влади проблему з подальшим поповненням армії.

Він вважає, що на цьому тлі розмови про нову хвилю мобілізації в Росії мають підстави.

Водночас заяви командира РДК є оцінкою представника воюючої сторони. Незалежного підтвердження масштабів скорочення російського мобілізаційного ресурсу у наведених даних немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства після атаки зафіксували пожежу, а розмір завданих збитків наразі встановлюють.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Кремлі назвали умови, за яких Росія готова розглядати припинення бойових дій. У Москві заявляли про необхідність врахування російських вимог під час можливих переговорів.