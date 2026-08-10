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Главная Мобилизация Командир РДК предупредил о новой мобилизации в России

Командир РДК предупредил о новой мобилизации в России

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 20:01
Командир РДК попередив про нову мобілізацію в Росії
Командир РДК Денис Капустин. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

В России постепенно исчерпывается резерв людей, готовых заключать контракты для участия в войне против Украины. В то же время возможности пополнять армию за счет заключенных также сокращаются, что может подтолкнуть Кремль к новой волне мобилизации.

Об этом командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Россиянам уже недостаточно крупных выплат

По словам Капустина, одним из главных преимуществ российской армии остается готовность руководства РФ не считаться с жизнью собственных военных.

«Основное конкурентное преимущество российской армии — это то, что цена жизни российского солдата абсолютно ничего не стоит», — сказал он.

В то же время командир РДК отметил, что контрактная система в России постепенно теряет эффективность. По его словам, всё меньше россиян готовы соглашаться на участие в войне даже за значительные финансовые выплаты.

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«Людей, готовых за 1,5–2 миллиона рублей отправиться в украинские степи и погибнуть через месяц, становится все меньше», — заявил Капустин.

В РФ исчерпывается ресурс заключённых

Отдельно командир РДК обратил внимание на сокращение мобилизационного ресурса среди заключенных. Он утверждает, что возможности привлекать к войне людей из СИЗО и колоний также постепенно исчерпываются.

Капустин отметил, что в России уже начали закрывать отдельные исправительные учреждения из-за сокращения количества заключенных.

«Есть лагеря, которые начали закрывать, потому что там администрации больше, чем непосредственно людей, которых они охраняют и обслуживают», — рассказал он.

Капустин прогнозирует новую мобилизацию

По мнению командира РДК, сокращение числа контрактников и исчерпание ресурса заключенных создают для российских властей проблему с дальнейшим пополнением армии.

Он считает, что на этом фоне разговоры о новой волне мобилизации в России имеют под собой основания.

В то же время заявления командира РДК являются оценкой представителя воюющей стороны. Независимого подтверждения масштабов сокращения российского мобилизационного ресурса в приведенных данных нет.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске в Татарстане. На территории предприятия после атаки зафиксировали пожар, а размер нанесенного ущерба в настоящее время устанавливают.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Кремле назвали условия, при которых Россия готова рассматривать вопрос о прекращении боевых действий. В Москве заявляли о необходимости учета российских требований в ходе возможных переговоров.

РДК армия РФ эфир Новини.LIVE
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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