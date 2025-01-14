Андрій Білецький пояснив, чому бійці тікають у СЗЧ

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, що наразі у Збройних силах України відсутній належний аналіз причин самовільного залишення частини військовослужбовцями. Він наголосив, що існує ціла низка причин поширення цього явища у деяких підрозділах.

Про це Білецький розповів у вівторок, 14 січня, в інтерв'ю проєкту PRESSING.

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Аналіз причин СЗЧ відсутній

"Один журналіст озвучив, що в одній з бригад півтори тисячі людей пішло в СЗЧ. За місяць. Хтось це врахує? Ні, їм просто дадуть нових півтори тисячі людей", — нагадав Білецький.

Він зазначив, що наразі відсутній системний аналіз причин і факторів, які спонукають бійців самовільно покинути свої військові частини.

"Якщо ми не дивимось на ефективність підрозділів, окремих командирів, окремих ОТУВ і так далі і тому подібне, якщо аналізу немає, то відповідно ми не бачимо причини, чому в одній бригаді півтори тисячі людей можуть піти в СЗЧ, а в іншій бригаді півтори тисячі СЗЧ нема за три роки", — наголосив командир.

Військовий зазначив, що в усіх підрозділах є мобілізовані бійці. При цьому на рішення піти в СЗЧ впливає багато факторів.

"Можливо, люди там мобілізовані. Вони ж попадають і туди, і туди. Можливо, є якісь фокуси. Можливо, ці люди з якихось причин мають брак довіри до лідерства, брак довіри до прийняття рішень", — перерахував декілька чинників Білецький.

Серед інших факторів, які спонукають солдатів іти у СЗЧ, Білецький назвав погану підготовку та відсутність якісних сержантів, які мають вести людей у бій.

Наостанок Білецький висловив занепокоєння, що утворені внаслідок масового СЗЧ "чорні діри" на фронті можуть призвести до серйозних наслідків. Він нагадав, що Росія значно переважає нашу державу за людськими ресурсами.

Раніше ми писали, що Білецький заявив, що зараз назрів час змін у всіх галузях України. За його словами, уся науково-технічна революція на полі бою вже зараз потребує реформ у Силах оборони.

Також Білецький відповів на питання, чи підтримує прихід військових до влади.