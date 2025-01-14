Андрей Билецкий объяснил, почему бойцы убегают в СОЧ

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, что сейчас в Вооруженных силах Украины отсутствует надлежащий анализ причин самовольного оставления части военнослужащими. Он отметил, что существует целый ряд причин распространения этого явления в некоторых подразделениях.

Об этом Билецкий рассказал во вторник, 14 января в интервью проекту PRESSING.

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Анализ причин СОЧ отсутствует

"Один журналист озвучил, что в одной из бригад полторы тысячи человек ушло в СОЧ. За месяц. Кто-то это учтет? Нет, им просто дадут новых полторы тысячи людей", — напомнил Билецкий.

Он отметил, что пока отсутствует системный анализ причин и факторов, побуждающих бойцов самовольно покинуть свои воинские части.

"Если мы не смотрим на эффективность подразделений, отдельных командиров, отдельных ОТУВ и так далее и тому подобное, если анализа нет, то соответственно мы не видим причины, почему в одной бригаде полторы тысячи человек могут уйти в СЗЧ, а в другой бригаде полторы тысячи СЗЧ нет за три года", — подчеркнул командир.

Военный отметил, что во всех подразделениях есть мобилизованные бойцы. При этом на решение пойти в СОЧ влияет много факторов.

"Возможно, люди там мобилизованные. Они же попадают и туда, и туда. Возможно есть какие-то фокусы. Возможно эти люди по каким-то причинам имеют недостаток доверия к лидерству, недостаток доверия к принятию решений", — перечислил несколько факторов Билецкий.

Среди других факторов, которые побуждают солдат идти в СОЧ, Билецкий назвал плохую подготовку и отсутствие качественных сержантов, которые должны вести людей в бой.

Напоследок Билецкий выразил беспокойство, что образованные в результате массового СОЧ "черные дыры" на фронтов могут привести к серьезным последствиям. Он напомнил, что Россия значительно превосходит наше государство по человеческим ресурсам.

Ранее мы писали, что Билецкий заявил, что сейчас назрело время перемен во всех отраслях Украины. По его словам, вся научно-техническая революция на поле боя уже сейчас требует реформ в Силах обороны.

Также Билецкий ответил на вопрос, поддерживает ли приход военных к власти.