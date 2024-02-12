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Командир "Вовків да Вінчі" назвав кількість людей, яких треба мобілізувати цьогоріч

12 лютого 2024 20:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Командир "Вовків да Вінчі" назвав кількість людей, яких треба мобілізувати цьогоріч
Командир "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати цьогоріч. За його словами, зараз українському війську варто мобілізувати 250 тисяч громадян.

Про це він заявив в інтерв'ю "Телевізійній Службі Новин". 

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За словами Філімонова, цьогоріч Україні не варто проводити активних наступальних дій, тоді як всі сили мають бути зосереджені на побудові оборони та її проведенні, а також збільшенні обсягів озброєння, проведенні якісної підготовки особового складу та мобілізації. Він додав, що без цього воювати буде неможливо.

"Нам треба мобілізувати мінімум 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо. 250 тисяч — це мінімум, який нам потрібен. Залужний, якщо я не помиляюсь, казав 500 тисяч. І всі мають розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, які втомилися, яким важко, але вони є. І якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їм є кого вчити. До них можна зараз попасти в підрозділ, і вони можуть передати ці знання. Якщо вони загинуть або будуть поранені, або повністю "зітруться", психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати буде набагато важче", — зазначив Філімонов.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше боєць полку "Азов" на псевдо "Банкай" заявив, що Україні в ідеалі потрібна не примусова мобілізація, а популяризація війська, оскільки через дії ТЦК СП люди вважають, якщо їх заберуть в ЗСУ, то одразу кинуть на штурм, через що вони не хочуть служити. 

Водночас юрист та ветеран Збройних сил України Масі Найєм розповів, що люди не хочуть мобілізуватися через відсутність визначеності щодо майбутнього.

зброя
ЗСУ
Україна
мобілізація
війна в Україні

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