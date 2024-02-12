Командир "Волков да Винчи" назвал количество людей, которых нужно мобилизовать в этом году

Командир "Волков да Винчи" Сергей Филимонов. Фото: скриншот

Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов назвал количество людей, которых нужно мобилизовать в этом году. По его словам, сейчас украинской армии стоит мобилизовать 250 тысяч граждан.

Об этом он заявил в интервью "Телевизионной Службе Новостей".

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По словам Филимонова, в этом году Украине не следует проводить активные наступательные действия, в то время как все силы должны быть сосредоточены на строительстве обороны и ее проведении, а также увеличивать объемы вооружения, проводить качественную подготовку личного состава и проводить мобилизацию. Он добавил, что без этого воевать будет невозможно.

"Нам нужно мобилизовать минимум 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем. 250 тысяч — это минимум, который нам нужен. Залужный, если я не ошибаюсь, говорил 500 тысяч. И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, которые устали, которым тяжело, но они есть. И если люди сейчас пойдут мобилизовываться, то им есть кого учить. К ним можно сейчас попасть в подразделение, и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены, или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать будет гораздо труднее", — отметил Филимонов.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее боец полка "Азов" с позывным "Банкай" заявил, что Украине в идеале нужна не принудительная мобилизация, а популяризация войска, поскольку из-за действий ТЦК СП люди считают, если их заберут в ВСУ, то сразу бросят на штурм, из-за чего они не желают служить.

В то же время юрист и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем рассказал, что люди не хотят мобилизоваться из-за отсутствия определенности будущего.