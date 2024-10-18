Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Комбриг запропонував обмежити демократичні права ухилянтів — як саме arrow

Комбриг запропонував обмежити демократичні права ухилянтів — як саме

18 жовтня 2024 04:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як комбриг "Хартії" пропонує обмежити конституційні права ухилянтів і військових, які наважилися на СЗЧ
Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" — полковник Ігор Оболєнський. Фото: pravda.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Громадянан, які відмовляються від військової служби під час мобілізації, треба зобов'язати до сплати штрафу. Також варто заборонити ухилянтам деякі конституційні права, зокрема голосування на виборах.

Про це в понеділок, 14 жовтня, в ефірі авторського проєкту Романа Кравця "Дивись" розповів командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" — полковник Ігор Оболєнський.

Читайте також:

Які обмеження військовий пропонує запровадити для ухилення від служби та СЗЧ

На думку Оболєнського, для громадян, які відмовляються захищати свою державу, можна запровадити статус "негромадянина України".

"Питання СЗЧ і питання економічного бронювання. Можна додати питання негромадянина України? Видавати паспорт, щоб людина не мала можливості голосувати? Тобто, якщо питання СЗЧ піднімається — розвертається (військовослужбовець, — Ред.), каже, що я не хочу — в цей момент нам потрібно закривати цю посаду, з якої він пішов. На цю вогневу позицію стає інша людина, яка захищає. Так само є люди, які відмовляються: "Я готовий відкуповуватися". Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що п'ять років ти не матимеш права голосувати", — зазначив полковник.

Також статус "негромадянина України", на думку військового, потрібно надавати всім чоловікам, які виїхали за кордон, отримують там пакет соціальних виплат і не планують повертатися на Батьківщину. Оболєнський зазначив, що не може пробачити втечі за межі України своїм колишнім друзям, які ще кілька років тому обіцяли в разі повномасштабного вторнення боронити рідну землю.

"Я дуже зазнав сильного негативу на полі бою. Є люди, з якими я зустрічався ще в 2021 році. Я казав, що буде війна — вони всі сміялися й казали: "Якщо буде повномасштабне, я перший  візьму автомат". Де ви?" — розповів комбриг.

Нагадаємо, народний депутат України Сергій Євтушок назвав причини, через які військовослужбовці наважуються на СЗЧ. Він заявив, що бійці тікають із фронту через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів.

Раніше ексочільник полку "Азов" Максим Жорін розкритикував послаблення відповідальності за СЗЧ. На думку військового,  унаслідок такої ініціативи лише зросте кількість випадків дезертирства та СЗЧ.

ухилянти СЗЧ військова служба військовий призов мобілізація військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Заморозки майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:57 Китай вперше отримав санкції через "повний цикл виробництва зброї" — що виготовлялось для РФ

04:40 Комбриг запропонував обмежити демократичні права ухилянтів — як саме

04:21 Орбана налякав План перемоги Зеленського — за допомогою до кого він збирається звернутись

03:56 Що збирається робити Ізраїль після ліквідації лідера ХАМАС — Нетаньяху зробив заяву

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

03:26 У полку "Азов" потрібні механіки-водії — платитимуть до 125 тисяч гривень

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

02:37 Над Україною зійшов величезний "Місяць Мисливця" — коли ще можна милуватись Супермісяцями

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

05:05 Заморозки майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:57 Китай вперше отримав санкції через "повний цикл виробництва зброї" — що виготовлялось для РФ

04:40 Комбриг запропонував обмежити демократичні права ухилянтів — як саме

04:21 Орбана налякав План перемоги Зеленського — за допомогою до кого він збирається звернутись

03:56 Що збирається робити Ізраїль після ліквідації лідера ХАМАС — Нетаньяху зробив заяву

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

03:26 У полку "Азов" потрібні механіки-водії — платитимуть до 125 тисяч гривень

02:37 Над Україною зійшов величезний "Місяць Мисливця" — коли ще можна милуватись Супермісяцями

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують