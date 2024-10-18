Як комбриг "Хартії" пропонує обмежити конституційні права ухилянтів і військових, які наважилися на СЗЧ

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" — полковник Ігор Оболєнський. Фото: pravda.com.ua

Громадянан, які відмовляються від військової служби під час мобілізації, треба зобов'язати до сплати штрафу. Також варто заборонити ухилянтам деякі конституційні права, зокрема голосування на виборах.

Про це в понеділок, 14 жовтня, в ефірі авторського проєкту Романа Кравця "Дивись" розповів командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" — полковник Ігор Оболєнський.

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На думку Оболєнського, для громадян, які відмовляються захищати свою державу, можна запровадити статус "негромадянина України".

"Питання СЗЧ і питання економічного бронювання. Можна додати питання негромадянина України? Видавати паспорт, щоб людина не мала можливості голосувати? Тобто, якщо питання СЗЧ піднімається — розвертається (військовослужбовець, — Ред.), каже, що я не хочу — в цей момент нам потрібно закривати цю посаду, з якої він пішов. На цю вогневу позицію стає інша людина, яка захищає. Так само є люди, які відмовляються: "Я готовий відкуповуватися". Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що п'ять років ти не матимеш права голосувати", — зазначив полковник.

Також статус "негромадянина України", на думку військового, потрібно надавати всім чоловікам, які виїхали за кордон, отримують там пакет соціальних виплат і не планують повертатися на Батьківщину. Оболєнський зазначив, що не може пробачити втечі за межі України своїм колишнім друзям, які ще кілька років тому обіцяли в разі повномасштабного вторнення боронити рідну землю.

"Я дуже зазнав сильного негативу на полі бою. Є люди, з якими я зустрічався ще в 2021 році. Я казав, що буде війна — вони всі сміялися й казали: "Якщо буде повномасштабне, я перший візьму автомат". Де ви?" — розповів комбриг.

Нагадаємо, народний депутат України Сергій Євтушок назвав причини, через які військовослужбовці наважуються на СЗЧ. Він заявив, що бійці тікають із фронту через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів.

Раніше ексочільник полку "Азов" Максим Жорін розкритикував послаблення відповідальності за СЗЧ. На думку військового, унаслідок такої ініціативи лише зросте кількість випадків дезертирства та СЗЧ.