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Комбриг предложил ограничить демократические права уклонистов — как именно

18 октября 2024 04:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как комбриг "Хартии" предлагает ограничить конституционные права уклонистов и военных, решившихся на СОЧ
Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" — полковник Игорь Оболенский. Фото: pravda.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Граждан, которые отказываются от военной службы во время мобилизации, нужно обязать к уплате штрафа. Также следует запретить уклонистам некоторые конституционные права, в частности голосование на выборах.

Об этом в понедельник, 14 октября, в эфире авторского проекта Романа Кравца "Смотри" рассказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" - полковник Игорь Оболенский.

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По мнению Оболенского, для граждан, которые отказываются защищать свое государство, можно ввести статус "негражданина Украины".

"Вопрос СОЧ и вопрос экономического бронирования. Можно добавить вопрос негражданина Украины? Выдавать паспорт, чтобы человек не имел возможности голосовать? То есть, если вопрос СОЧ поднимается — разворачивается (военнослужащий, — Ред.), говорит, что я не хочу — в этот момент нам нужно закрывать эту должность, с которой он ушел. На эту огневую позицию становится другой человек, который защищает. Также есть люди, которые отказываются: "Я готов откупаться". Окей, без вопросов, откупайся, но давай сделаем так, что пять лет ты не будешь иметь права голосовать", — отметил полковник.

Также статус "негражданина Украины", по мнению военного, нужно предоставлять всем мужчинам, которые выехали за границу, получают там пакет социальных выплат и не планируют возвращаться на Родину. Оболенский отметил, что не может простить бегства за пределы Украины своим бывшим друзьям, которые еще несколько лет назад обещали в случае полномасштабного вторжения защищать родную землю.

"Я потерпел сильный негатив на поле боя. Есть люди, с которыми я встречался еще в 2021 году. Я говорил, что будет война — они все смеялись и говорили: "Если будет полномасштабное, я первый возьму автомат". Где вы?" — рассказал комбриг.

Напомним, народный депутат Украины Сергей Евтушок назвал причины, по которым военнослужащие решаются на СОЧ. Он заявил, что бойцы сбегают с фронта из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров.

Ранее экс-глава полка "Азов" Максим Жорин раскритиковал ослабление ответственности за СОЧ. По мнению военного, в результате такой инициативы вырастет количество случаев дезертирства и СОЧ.

уклонисты СОЧ военная служба военный призыв мобилизация военнослужащие

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